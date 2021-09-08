HDP'den 'ortak aday' yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, FOX TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım" diyen Sancar, "Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz" ifadesini kullandı.
Sancar konuşmasında şunları dile getirdi:
- Sedat Peker'in açıklamalarına verilen bazı cevaplar itiraf niteliğinde, susma ise ikrardır. Ayırca söyledikleri, verilerle uyuşuyor. Tarafsız-bağımsız yargı varsa araştırmalı. Yargı harekete geçmiyor, Meclis işini yapmıyorsa muhalefet olarak bir yöntem bulalım.
- Pandemide eğitim çok kötü yönetildi. En kolay yol olarak iktidar okulları kapattı. Şimdi 50-60 kişilik sınıflar var. Mutlaka bu sayı azaltılmalı. MEB 100 bin öğretmen açığı olduğunu söylüyor, neden tayin etmiyor, neden kaynaklar buraya aktarılmıyor?
- Afganistan’da esas olan halkın ve kadınların haklarıdır. Taliban’ın yapacağı uygulamalarla halkın acılarını artıracağına dair kanaatimiz tamdır. İnsanların hayat haklarını ve yaşama şartlarını dikkate almak gerekiyor.