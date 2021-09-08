HDP'den 'ortak aday' yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, FOX TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım" diyen Sancar, "Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz" ifadesini kullandı.

Sancar konuşmasında şunları dile getirdi: