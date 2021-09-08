TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, Çorlu tren katliamı davası sonrası "Binali Yıldırım nerede?" manşetiyle çıktı.
Gazetenin manşeti şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Binali Yıldırım nerede?
'Aç gözlü patronu, en az onun kadar aç gözlü, riyakar siyasetçisi, bürokratı, hepsi hesap vermelidir.'
Haber Merkezi
TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, Çorlu tren katliamı davası sonrası "Binali Yıldırım nerede?" manşetiyle çıktı.
Gazetenin manşeti şöyle: