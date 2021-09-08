Binali Yıldırım nerede?

'Aç gözlü patronu, en az onun kadar aç gözlü, riyakar siyasetçisi, bürokratı, hepsi hesap vermelidir.'

Haber Merkezi

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, Çorlu tren katliamı davası sonrası "Binali Yıldırım nerede?" manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşeti şöyle:

"2018 yılının Temmuz ayında Edirne-Halkalı seferini yapan tren Çorlu Sarılar Mahallesi mevkiinde raylardan çıkarak devrildi. Yaşanan kazada 25 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin 7’si çocuktu. Kaza dediğimize bakmayın, kaza değil göz göre göre gelen bir katliamdı.

AKP döneminde yeni bir şey değildi bu. AKP, iktidarı boyunca yaşanan birçok can kaybının doğrudan sorumlusuydu. İktidara geldiği ilk günden itibaren “bürokratik” engel olarak gördüğü kamu denetimini tamamen ortadan kaldırdı. Patronlara ne isterlerse yapma özgürlüğü sağladı.

Tam 3 yıldır adalet yerini bulmadı. 7 Eylül 2021 tarihindeki 8. duruşma ile dava yine ertelendi. Zaten kurulan mahkemede asıl sorumlular yargılanmıyor. Kazada sorumluluğu bulunan 26 TCDD yöneticisinden 21’inin savcılık ifadesinin olmadığı ortaya çıktı. Davada sadece 4 TCDD personeli yargılanıyor.

Bütün bu olanlara rağmen kazada hayatını kay- bedenlerin aileleri sorumluların peşini bırakmıyor.

Aileler tepkili. 3 yıldır adalet arayan kayıp yakınları asıl sorumluların yargılanmasını istiyor. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz mahkeme önünde yaptığı açıklamada asıl sorumlunun dönemin Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım olduğunu söyledi ve “Binali Yıldırım nerede?” diye sordu.

Bu soru önemlidir. Çorlu katliamında ölen canların hesabı iktidar sahiplerinden sorulmalıdır. 2018 yılının Temmuz ayında, yağış altında o trenin raydan çıkmasının koşullarını yaratan herkes bu davanın sanığıdır. Aç gözlü patronu, en az onun kadar aç gözlü, riyakar siyasetçisi, bürokratı, hepsi hesap vermelidir."

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