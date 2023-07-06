Kaçak yapı yıkımında İBB ekibine saldırı: Silah, gaz bombası, bıçak ve pitbull kullanıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe sınırlarında yer alan Gürpınar Sahilindeki kamu arazisinde yıllardır süren işgale son vermek için hareketi geçti.

Sabah saatlerinde kaçak yapıldığı belirlenen spor tesisinin yıkım için bölgeye giden ekipler, yaklaşık 15 kişiden oluşan grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. İş makinelerinin önüne sanayi tipi tüpler koyan saldırganlar kepçelerin üstüne çıkarak gaz bombası, bıçak ve silahlarla yıkımı durdurmaya çalıştı.

Gaz bombası İBB personelinin göğsüne isabet etti

İş makinelerinin üzerine çıkarak yıkıma engel olmaya çalışan saldırganlar küfür, hakaret ve tehditler savurarak havaya ateş açtı. Grubun pitbull cinsi köpeği de ekiplerin üzerine salmasıyla bir polis memuru yaralandı. Bir İBB görevlisi de bıçaklanarak yaralandı. Öte yandan, saldırganlar tarafından atılan gaz bombası da başka bir İBB personelinin göğsüne isabet etti. İki İBB çalışanı ve polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçak yapı saldırılara rağmen İBB ekipleri tarafından yıkılarak, kamu alanı yeniden halka kazandırıldı.

7 gözaltı

Yıkımı engellemeye çalışan 5 kişi ile arbede sırasında biber gazı kullanan bir kişi ve ekipleri kurusıkı tabancayla tehdit eden bir kişi gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliği 2020 yılında aldığı kararla spor tesisinin bulunduğu alanın İstanbul Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne 2 yıl süre ile ön tahsis işlemini gerçekleştirmişti. İBB yönetimi 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu gereği spor tesisinin kendi yetki alanında olması nedeniyle yargı sürecini başlatmıştı. İstanbul bölge İdare Mahkemesi tarafından 2021’de ön tahsis işleminin iptaline karar verilmişti. İstanbul Valiliği kararı istinafa taşımıştı. Mahkeme talebi reddetmiş ve kararın 24 Ekim 2022’de valiliğe tebliğ edilmesiyle yargı kararı kesinleşmişti.