Belediye başkanının odasında ateş eden müteahhit: 'Beni aşağıladı, korkutmak istedim'

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş ettikten sonra yakalanan müteahhit Fevzi Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre Fevzi Polat emniyette verdiği ifadesinde, "Onunla eskiden tanışıyorduk. Görüşmek için randevu almıştım. Önce erken geldiğim için beni kapıda beklettiler. Daha sonra içeri girdiğimde beni aşağılayıcı hareketlerde bulundu. Buna çok içerledim. Dışarı çıkıp tekrar içeri girdim ayaklarına doğru ateş ettim" dedi.

'Korkutmak için ateş ettim'

Bu sırada belediye başkanının başka bir ziyaretçisini içeri aldığını anlatan Fevzi Polat, "Benden sonra gelen ziyaretçisini kapıya kadar uğurlarken, özel kalemde beni görüp, 'sen daha halen gitmedin mi?' diye bağırarak beni yine aşağıladı. Ben de, 'Başkanım bir şey söylemeyi unuttum. Bunu söyleyip gideceğim' diyerek tekrar odaya girdim. Belimdeki silahı çıkararak korkutmak için yere doğru ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Fevzi Polat'ın belindeki ruhsatsız tabancayla belediye binasına geldiğini, X-Ray cihazının alarm vermesine rağmen, kapıdaki güvenlik görevlilerinin Fevzi Polat'ı tanıdıkları için üzerini aramadan içeri girmesine izin verdikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Fevzi Polat, adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Maltepe Belediyesi binasında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda randevu alarak geldiği binada Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtı. Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti. Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca karşılıklı ateş edilerek 5. kata kadar sürdü. Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile saldırgan Fevzi Polat yakalandı.