İmamoğlu'nun en sinirlendiği benzetmeyi paylaştı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu planı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazıda Kılıçdaroğlu'nun ve İmamoğlu'nun karşılıklı hamle hazırlıklarını paylaşan Erkin, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu çevresinde hakim görüş şu cümlelerle anlatılıyor: “Bu iş ağustos ayı içinde bitmeli. Zaman uzarsa yerel seçimler öncesi sıkıntı olacak.” CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “olağanüstü kurultay” kararı alması için içeriden ve parti dışından çalışmalar sürüyor!

Genel Merkez 31 Mart yerel seçimleri sonrasında kurultay istiyor ve Kılıçdaroğlu da bırakmaya niyetli değil ve grup toplantılarında dili daha da sertleşiyor.

Şu cümleler çok açık:

“Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olsam da olmasam da birleştirdiğimiz bu 25 milyonluk demokrasi kitlesi, hakkın yanında duranların kitlesi olacak ama hiçbir zaman bir liderin güdümünde olmayacaktır. Sizler zaten bir liderin ya da bir kişinin güdümünde olmamak için bir araya geldiniz. Hiçbir zaman birleşmeyi, mücadeleyi ve her çeşit başarıyı tek bir isme sakın indirgemeyin. Bizler, hepimiz değişimin ancak bir parçasıyız.” CHP lideri, İmamoğlu'nun en sinirlendiği benzetme üzerinden konuşuyor: “Erdoğan gitsin yeni bir Erdoğan mı gelsin?” Kılıçdaroğlu'nun “tek adam” vurgusu da bu benzetmenin tam da merkezine oturuyor.

Durum tespitine devam edelim:

Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları, “Tek adam eleştirisine yanıtı önceki gün yayımlanan değişim metninde verdik. Değişim talebi kişisel değil toplumsal” değerlendirmesi yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun başka bir düşüncesi de şu:

Genel başkan olduğu takdirde yargının “siyasi yasak” kararı alması zorlaşacak. Yasak kararı alınırsa “umutsuz kitle” İmamoğlu'nun destekleyeceği “emanetçi” üzerinden yeni bir yolculuğa çıkar. Burada da Özgür Özel formülü öne çıkıyor! Yerel seçimlerde de “ortaklaşmış” seçmenle birlikte yeni ittifak sürecinin inşa edilebileceğinin altı çiziliyor.Yine Kılıçdaroğlu'nun olmadığı CHP yönetiminde İYİ Parti lideri Meral Akşener'le “yeni hattı” çok rahat kurabileceklerini düşünüyor."