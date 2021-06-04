Kaçak villa rantı için üreticinin suyuna el konulacak!

Antalya’nın Kaş ilçesinde birçoğu kaçak olarak inşa edilen kiralık tatil villalarına olan talep artınca tarımda kullanılan sulama suyunun villalara tahsis edilmesi için girişim başlatılınca üreticiler tepki gösterdi. Kaş İslamlar köyünde bulunan Sulama Kooperatifi, Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlara başvurarak tarımsal üretimde kullanılan suyun kaçak villalara tahsis edilmesinin önüne geçilmesini talep etti. Zeytin, üzüm ve susam üretimiyle öne çıkan bölgede son yıllarda kontrolsüzce artan kaçak villalar kolay kazanç sağladığı gerekçesiyle ekonomik yaşamın merkezine yerleşirken tarımsal üretime ise darbe vuruyor. Heyelan nedeniyle 1979’da Bakanlar Kurulu Kararı ile afet bölgesi ilan edilen İslamlar’da alt yapı bulunmadığı için kaçak olarak inşa edilen villaların atık suları da çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor.

Türkiye üç haftalık tam kapanmanın ardından 1 Haziran’dan itibaren yeni bir döneme girdi. Ertelenen tatil düşlerini gerçekleştirmek için yollara düşenler soluğu tatil beldelerinde almaya başladı. Covid-19 pandemisi nedeniyle mesafeli tatilin öne çıkmasıyla birlikte villa turizmi de öne çıktı. Antalya’nın Kaş ilçesi de villa turizminin yeni merkezlerinden biri oldu.

Kısa vadeli yüksek kazanç için kaçak yapılaşma patlaması

Kaş’ta ilçe merkezinden dağ köylerine kadar yayılan villa turizmi bir yandan kayıt dışını körüklerken diğer yandan ise imarsız alanlarda kaçak yapılaşmaya neden oluyor. Tarım arazileri, zeytinlikler, orman arazileri ile korunan alanlar kaçak yapılaşmadan etkilenen yerler arasında. Kısa vadeli yüksek kazanç uğruna kaçak yapılaşmada patlama yaşanıyor. Ancak önlem alınmazsa bölgedeki doğa tahribatı ve tarım alanı kayıplarına kontrolsüz su tüketimi de eklenecek.

İslamlar çevresi antik çağdan bu yana bölgenin su kaynağı

Kaş’a bağlı Kalkan beldesinin arka bahçesi konumundaki İslamlar köyü ise bölgede en çok tatil villası bulunan yerleşimlerden biri. Bölgede su kaynakları yönünden en şanslı köylerden biri olan İslamlar yakın zamana kadar su değirmenleriyle ünlüydü. Roma döneminde Patara antik kentinin su ihtiyacı yaklaşık 20 kilometre mesafedeki İslamlar köyü yakınındaki Kızıltepe kaynağından karşılanırken, Ksantos antik kentinin suyu ise İslamlar’a komşu sayılan Çayköy’deki İnpınar kaynağından sağlanıyordu.

Tarımda kullanılan su kaçak villalara tahsis edilecek iddiası

Ancak binlerce yıldır bölge insanına yaşam veren su kaynakları bugün bir yandan kuraklık, diğer yandan da kaçak yapılaşmanın yarattığı turizm baskısının tehdidi altında. İslamlar köyünde tarımsal sulama amacıyla kullanılan suyun, villaların yoğun olduğu Pınarbaşı Mevkii’ne tahsis edilmesi için çalışma başlatıldığını öğrenen üreticiler, girişimi durdurmak için harekete geçti.

Sulama kooperatifi büyükşehir belediyesine başvurdu

S.S. İslamlar Sulama Kooperatifi Başkanlığı, konuyla ilgili taleplerin yer aldığı bir dilekçe ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak tarımsal sulamada kullanılan suyun villalara tahsis edilmesi girişiminin durdurulmasını istedi.

Kuraklık nedeniyle kaynakların kuruması endişesi var

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi’nin yanı sıra Kaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaş Ziraat Odası gibi ilgili kurumlara da gönderilen dilekçede, “Kaş ilçesi İslamlar kırsal mahallesinde, tarımsal üretimde kullanılan suyumuz, Sulama Kooperatifimiz tarafından yönetilmektedir. 2020-2021 kış ve bahar yağışlarının mevsim normallerinin çok altında gerçekleşmiş olması nedeniyle sularımız azalmış bulunmaktadır. Sularımızın yaz aylarında hızla eksileceğini, bazı kaynaklarımızın tamamen kesileceğini ve kuraklık oluşacağını öngörmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

Kaçak villalardan gelen atık sular çevreyi tehdit ediyor

İslamlar kırsal mahallesinde, son yıllarda imar izni bulunmayan ve alt yapıdan yoksun yüzlerce kaçak villanın inşa edildiği bilgisine yer verilen dilekçede şöyle denildi: “Bu villaların, kanserojen maddeler içeren atık suları ve havuzlarında kullanılan yüksek miktarda klor ve bromür kimyasalları insan sağlığını tehdit etmekte, çevreyi ve doğayı geri dönüşü mümkün olmayan şekilde kirletmektedir. Villalardan gelen bu atık sular, alt yapı yoksunluğu nedeniyle yer yer toprak üzerine çıkmakta, yer yer sulama suyumuza karışmakta ve mikrobik kirlilik sebebiyle salgın hastalık tehlikesi oluşturmaktadır.”

'Tarımsal sulama suyumuza el konulması engellensin'

İçinde bulunulan kuraklık döneminde, Kooperatif yönetiminden izin almadan tarımsal üretimde kullanılan suya el koymak ve bu suyu yüzlerce kaçak villaya tahsis etmek üzere hazırlık yapıldığı öne sürülen dilekçede, “Tarımsal üretimde kullandığımız suyumuzun, ASAT tarafından bu kaçak villalara tahsis edilmesi, kırsal mahallemizde yaygın olarak yapılan üzüm ve zeytin üretimine zarar verecektir; bağlarımızın, zeytin ve meyve ağaçlarımızın kurumasına yol açacaktır; çevreyi ve doğayı geri dönüşü mümkün olmayan şekilde kirletecektir. Tarımsal sulama suyumuza ASAT tarafından el konulmasının engellenmesini; doğamızın, sağlığımızın ve çevrenin korunmasını Büyükşehir Belediyemizden beklemekteyiz” denildi.