'Kaçak elektrik' iddiasıyla icra takibi başlatan YEDAŞ'a çiftçilerden tepki

Çalık Grubu’na bağlı Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) Samsun Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’un Alaçam, Bafra, Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve diğer ilçelerinde tarımla uğraşan çiftçilere kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle 10 bin liraya yakın elektrik bedeli faturalandırılması ve icra takibi başlattı. Uygulamaya tepki gösteren çiftçiler, YEDAŞ’a gelerek itiraz dilekçesi verdi.

Gökçeboğaz Mahallesi çiftçilerinden Kurtulay Mete, "Şu an Samsun YEDAŞ’a geldik. Hiç haberimiz olmadan, YEDAŞ’tan bizi avukatlar arayarak, 10’ar bin lira bize ceza yazıldığına dair tebliğ etmişler. Bizim buraya gelmemizin sebebi, bu borçları daha öncesinden iptal olmasını söylediklerinden sebep iptal ettik dediler. Tekrar avukata düştü. Şu an biz burada TEDAŞ’ın orada biz mağdur durumda bekliyoruz. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Gerçek anlamda bizim hakkımızın aranmasını istiyoruz. Gereken neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Şu an dilekçelerimizi verdik. Ne derece doğru, ondan bir haberimiz yok" dedi.

'Binlerce kişi mağdur durumda'

Samsun’un Çarşamba ilçesi Porsuk Mahallesi’nden çiftçi Celal Öntürk, "Samsun Çarşamba’da çiftçilikle uğraşıyorum. Tarlamıza tamamen projeli olarak, aldığımız sulama abonemizi, sayaç memurlarının okurken keyfi uygulamalarından ötürü 'sayaç yerinde yoktur ya da kaçaktır' diye okumaktan kaçmak suretiyle bizlere ceza yazıyorlar ve şu an binlerce kişi mağdur durumda Samsun bölgesinde. Buraya geldiğimizde de bunun haksız olduğunu söylediğimizde arkadaşlar bize uygunluğunu söylediler. Kontrol ettiler ama bugün itibarıyla e-devletimize hacizlerin geldiğini, avukatların aradığını görüyoruz. Bununla ilgili şikayet dilekçelerimizi oluşturduk. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Samsun Alaçam Gökçeboğaz Mahallesi’nden Mete Özeren ise şunları söyledi:

"Samsun Alaçam ilçesi Gökçeboğaz köyüne bağlı çiftçiyim. Benim saatim yıllardır aynı yerinde. Çiftçilik kanunlarına göre uygulanıp yaptık. Bunu hatta biz kendimiz de yapmadık, elektrikçiler yapıyorlar. Bunların hepsinin de kanunlardan haberi var ama kanunlar değişmiş, kimse kanunların değiştiğini bize tebliğ etmeden, gelmişler geçen gün yazmışlar bakmışlar ama kanuna göre kesilmiş yazmış ve bana ceza uygulamışlar. Dediklerini uyguladım. Saatleri dışarıya çıkarttım, ondan sonra tekrar TEDAŞ’a başvurdum, dediler cezalarınız iptal olacak. 1 yıl bizi böyle oyaladılar. Geçen cuma günü akşam avukatlık bürosu aradı bizi. Kardeşim sen dedi icra tutuldun. Bizde geldik buraya dilekçelerimizi verdik. İnşallah düzelecek diye bekliyoruz."

Aynı mahalleden Tuncay Uyanık, "Şu anda sabit direklere, TEDAŞ’ın kendi kurmuş olduğu direklerde, abonelerden dolayı, bizlere cezai işlemle ilgili avukattan kâğıtlar geldi. Biz bunlara itiraz etmek için buraya Samsun’a geldik. Müdür bey dedi ki ‘48 saat sonra bunlara müdahale edilecek, herhangi bir cevap verilecek’. Ama anladığımız kadarıyla, gelecek cevaplarda şu anda belli. Bizi mahkemeye veren zaten, YEDAŞ’ın kendi avukatları. Biz de şimdi bu konu hakkında adalete sığınacağız ya da susacağız" dedi.

'Bizi zan altında bırakıyorlar'

Samsun Çarşamba ilçesinden çiftçi Veysel Öz, şunları söyledi:

"Kaçak cereyan ithamı altında bize cezalar yazıldı. Kaçak cereyan kullanmadığımız halde, kendi menfaatleri için, kendi kolaylıkları için tarlalara cereyan yazmaya gelmiyorlar, bizi zorda bırakıyorlar. Kaçak cereyan kullanmıyorum, kullanmıyoruz da kimsenin de kullandığını zannetmiyorum ama bizi zan altında bırakarak bizden ceza alıyorlar. Ceza talep ediyorlar daha doğrusu. Biz bu hakkımızı nasıl savunacağız, nereden alacağız, kime söyleyeceğiz? Kaçak cereyan kullanmadık, bir de zan altında bırakıyorlar. Kendileri götürmüyorlar bizden numara istiyorlar. Nereden numara bulacağımızı sorduğumuz zaman bul diyor bana adam. Nereden bulacağım direğe ben? Cereyanı direğe astım mı astım, faturasını gönderdin mi gönderdim ama diyor numara yok, numarayı nereden bulayım kardeşim diyorum, bul diyor bana."

Çarşamba ilçesinden çiftçi Ahmet Aydın, "Çarşamba Yeşilırmak YEDAŞ bize, sayaçlarımızı direklere bağlamamızı istedi. Bağladı, kendisi geldi sayaçlarımızı bağladı, resimlendirdi, elektriğimizi saldı. Dilekçeleriniz kabul oldu dedi bize, şimdi de işte tekrar bize 9 bin lira cezanız var diye bizi avukat arıyor. Parayı ödemeniz lazım dedi dün" diye konuştu.

YEDAŞ: Kaçak kullanımlar sözkonusu

YEDAŞ Dağıtım Direktörü Ümit Yaşar Kışla şunları söyledi:

"Bizim bölgemizde özellikle Çarşamba ve Bafra bölgesinde yoğun, ancak vatandaşlarımızın şöyle bir şeyi var. Normalde aslında bahçe sulaması için her tarlasında abonesi olması gerekirken, bir tane sayacı her türlü tarlasına götürüyor kullanıyor, o çok doğru bir şey değil çünkü kaçak kullanımlar söz konusu. Biz de bu sene yapmış olduğumuz çalışmayla beraber, bu sayaçların nerede olması gerekiyorsa orada olmasına ilişkin bir çalışma yaptık. Daha sonra bunların sayaçları taşıyanlarla ilgili kaçak işlemi tuttuk. Yani bunu değiştirme hakkınız yok. Öyle bir mevzuat hakkınız yok diyerek. Dolayısıyla bir cezai işlem uyguladık. Cezai işlem sonrasında da sayaçlarınızı sabitleyin, panolarınıza taahhüt içinde bahçelerinize, sulama yaptığınız yerlere sabitledikten sonra itirazlarınızı yapın, itirazlardan sonra değerlendirelim hem cezai iptali işlemlerinizi yapalım bunu hem de normal hale sokalım ve bundan sonra normal kullanımınızı fatura şeklinde ödeyin diye söyledik. Vatandaşların bir kısmı bunu şey yapmadılar, ilgilenmediler. Geçen yıl mayıs ayından bu tarafa, başvuru yapanlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptık. Başvuru yapmayanlarla alakalı sayaçları yerinde bulunmayanları, tabi tutulmuş olan cezaları icraya sevki işlemleri oldu ancak, bu arada bazılarında şey olduğunu gördük. Sabitlediği halde bize, gelin kontrol edin demedikleri için icraya girenleri gördük. Hemen icra ile ilgili işlemleri durdurduk bugün. İtirazlarını alıyoruz aşağıdan vatandaşlarımızın dolayısıyla değerlendirmeyi yapıp icralarını geri çekip iptal işlemlerini gerçekleştireceğiz, süreç budur." (ANKA)