Deprem bölgesindeki elektrik sorunu devam ediyor: 'Dağıtım şirketlerinin planları yetersiz kaldı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği’ne göre dağıtım şirketlerinin acil durumlarda her il merkezinde orta gerilim seviyeli ve nüfusu 100 bini geçen ilçelerde alçak gerilim seviyeli jeneratör bulundurulması gerektiğine dikkat çekerek, “Dağıtım şirketlerinin acil durum planları ve var olan jeneratörler yetersiz kaldı. Depremin vurduğu pek çok ilçemizde jeneratör bile yoktu” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaşanan enerji kesintileri, arama-kurtarma ve yardım organizasyonlarını olumsuz etkiledi. Depremlerin üzerinden günler geçmesine karşın bölgede kesintisiz elektrik hizmeti konusunda sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da günlerdir kesintisiz bir elektrik hizmeti ve dolayısıyla kesintisiz bir iletişim kurulamadığını belirtti. Akın, 15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği’yle elektrik dağıtım sisteminde acil durumda uygulanması gereken usul ve esasların belirlendiğini hatırlattı.

'Dağıtım şirketleri acil durum planı hazırlamakla yükümlü'

Akın, dağıtım şebekesinin kısmen ya da tamamen devre dışı kalması durumunda sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planlarının dağıtım şirketleri tarafından hazırlanması gerektiğine işaret ederek, “Dağıtım şirketleri, söz konusu acil durum yönetim planlarının uygulanabilirliği ve güncelliğini korumakla da yükümlüler. Yine yönetmeliğe göre; dağıtım şirketlerinin acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulundurması gerekiyor” dedi.

'Eylem planları ve var olan jeneratörler yetersiz kaldı'

Dağıtım şirketlerinin il merkezlerinde ve nüfusu 100 bini geçen ilçelerde 50 kilo-volt-amper (kVA) gücünde jeneratör bulundurmak zorunda olduğuna dikkat çeken Akın, şunları kaydetti:

“Orta gelirim seviyesi ve alçak gerilim seviyeli jeneratörlerin nüfusu 100 bini geçen her ilçe merkezinde de bulunması bir zorunluluk. Ancak özellikle Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bu eylem planlarının ve var olan jeneratörlerinin yetersiz kaldığı çok açık. Depremin vurduğu pek çok ilçemizde jeneratör bile yoktu. Dolayısıyla bu durum, iletişimin hayati olduğu bir anda büyük iletişim kesintilerine neden oldu.”

'Acil durum planları derhal gözden geçirilmeli'

Akın, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan fay haritasına göre Türkiye’de 5,5 ve üzerinde şiddette deprem üretebilecek 485 aktif fay bulunduğunu belirtti. Akın, şöyle devam etti:

“MTA’nın çalışmasına göre deprem riski taşıyan 42 il ve 110 ilçemiz var. Deprem riski taşıyan il ve ilçelerimiz için dağıtım şirketlerinin acil durum planları derhal gözden geçirilmeli. Bu gibi durumlarda enerji çok kritik bir öneme sahip. Enerji olmazsa kış şartlarında ısınma olmaz, yaz şartlarında da gıdaların uygun koşullarda saklanması ve dağıtımı sağlanamaz. Enerji olmazsa iletişim olmaz. İletişim olmazsa arama-kurtarma çalışmaları sekteye uğrar, yardım faaliyetlerinde koordinasyon eksiklikleri yaşanır.” (ANKA)