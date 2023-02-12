'Altı gündür elektrik yok' diyen depremzede muhabir tarafından itildi, canlı yayın kesildi

Muhabir Sertaç Murat Koç, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden etkilenen illerden olan Adıyaman’da bulunan afet koordinasyon merkezinden TV100 canlı yayınına bağlandı.

Canlı yayında olduğu sırada Koç'un yanına gelen bir depremzede konuşmak istediğini söyleyerek “Söyleyin, altı gündür elektrik yok” dedi. Depremzedeyi iterek uzaklaştırmaya çalışan Koç, mikrofona ses gitmemesi amacıyla da mikrofonu arkasına sakladı.

Koç'un engelleme girişiminin ardından depremzede, “Söyleyin, söylemiyorsunuz. Ben konuşmak istiyorum ama…” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Bu sırada canlı yayın bağlantısı kesilerek TV100'ün stüdyosuna dönüldü.