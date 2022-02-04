'Kaç para için kocan öldürüldü Ece?' demişti, suç duyurusunda bulunuldu

Geçen hafta öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, olayla ilgili kullandıkları ifadeler nedeniyle Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu İstanbul Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoranı'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Nihat Doğan ve Seyhan Soylu bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Nihat Doğan "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" dedi.

Seyhan Soylu'ysa "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve şafak bana dedi ki o dönem de bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, ikili hakkında 'asılsız iddialarda bulunmak' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Erken, "Acım büyük. Hakkımda 'Öldürüleceğini biliyordu, servete konmak için yaptı' deniliyor. Bana hakaret ediyorlar" dedi.