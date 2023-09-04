Kabine toplantısının yapılması bekleniyor: Diplomatik ilişkiler, fahiş fiyatlar, enflasyon...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara'da Kabine Toplantısı’nın yapılması bekleniyor.

CNN Türk'ün haberine göre; kabine topantısında; Putin ile gerçekleştirilen görüşme ve Erdoğan'ın bu ay katılacağı G-20 ve BM Genel Kurulu gündeme alınacak.

Toplantıda, bu hafta açıklanacak olan orta vadeli 3 yıllık ekonomi programının da ele alınması bekleniyor. OVP hazırlıklarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelinen noktaya dair Kabine'de bir sunum yapacak. Bu programla birlikte 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon-istihdam ve büyümeye ile birlikte ihracat-cari açık gibi temel makro göstergeler gibi hedefler belirlenmiş olacak.

Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele konularının da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Bu noktada atılabilecek adımlarla ilgili gelişmeler değerlendirilecek.



AKP'nin seçim beyannamesin yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulması sağlayacak düzenlemede kabine toplantısında değerlendirilecek. Son olarak İl Başkanları Toplantısı’nda yerli ürünlerle ilgili indirimin sağlanması yönünde görüşler dile getirilmiş, bu konuda bir çalışma yapılıp ilk Kabine Toplantısı’nda konunun ele alınması kararlaştırılmıştı.