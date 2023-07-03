Kabine toplantısı başladı

Üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat 15.20 itibarıyla başladı. Toplantının ana gündeminde, ekonomideki gelişmeler olacak.



Kabine üyeleri, "enflasyonla mücadele" için alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.



Toplantının ana gündem maddelerinden biri de memur ve emekli zammı olacak. Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ile en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artışın yapılması, zam oranlarının, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenmesi öngörülüyor.



Konuya ilişkin teklif metni, toplantıda Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.