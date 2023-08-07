Kabine bugün toplanıyor: Ekonomide ek tedbirler masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te Saray'da toplanacak.



NTV'nin haberine göre, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcıyla yaptığı buluşmanın yansımaları ve Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak.

1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede, tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor.