CHP içinde seçimin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları sürerken, tartışmaların odağındaki isimlerden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir kulis bilgisi paylaşıldı.

TV100'de Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM Strateji Uzmanı Eray Güçlüer, Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu.

Dr. Eray Güçlüer, İmamoğlu ile ilgili kulis bilgisini şu sözlerle paylaştı:

"Aldığımız kulis bilgileri var. Sayın İmamoğlu yeni bir parti hazırlığı içerisinde. Bunu ne zaman açıklar bilemiyoruz ama onun da kendine göre bir planı var, neticede sadece İBB belediye başkanlığını düşünmüyor. Yeni bir siyasi oluşumu düşündüğüne dair bilgiler var ama bu son seçenek. İlk seçenek İstanbul Belediye Başkanlığına aday olmak."