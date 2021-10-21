Kabil'de patlama sonucu elektrikler kesildi

Afganistan başkenti Kabil'de meydana gelen bir patlama sonucunda kentte ve çevre illerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Afgan elektrik şirketi Brişna tarafından yapılan açıklamada, "Dakikalar önce Kabil ilinin Kala Murad Bey bölgesinde meydana gelen patlamada bir elektrik direği infilak etti. Bunun sonucunda ithal edilen 220 kilovatlık elektrik hattı kesildi. Kabil ve bazı diğer illerde elektrik iletimi kesilmiş durumda" denildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, başkentin kuzeyine mühendis ekiplerinin sevk edildiğini, "koşulların elverişli olması durumunda" onarma işlemlerine başlanacağı belirtildi.

Afganistan, elektriği büyük oranda Özbekistan ve Tacikistan'dan ithal ediyor.