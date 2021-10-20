IMF'den Afganistan uyarısı: 'Türkiye ve Avrupa'yı etkileyebilir'

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu ve Orta Asya'ya ilişkin Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. IMF, Afganistan ekonomisinin çökmesinin, komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'nın da etkileneceği bir göçmen krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde GSYH'nin bu yıl yüzde 4,1 artmasının, Kafkasya ve Orta Asya bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

'Türkiye ve Avrupa'da mülteci sayısında artışı tetikleyebilir'

Afganistan ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ülkede Taliban'ın iktidara geçmesinin bölgede ekonomik ve güvenlikle ilgili etkilerinin olmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, ülkede yaşananların insanların yerinden edilmesini körüklediği, bu durumun Afganistan'ın komşu ülkeleri, Türkiye ve Avrupa'da mülteci sayısında artışı tetikleyebileceği kaydedildi.

Raporda, Afganistan'a yapılan ihracatın kesintiye uğramasının bazı komşu ülkeler üzerinde makroekonomik ve sosyal bir etkiye sahip olabileceğine dikkat çekildi.

Afganistan'ın dış yardıma bağımlı ekonomisinin ciddi mali ve ödemeler dengesi krizleriyle karşı karşıya olduğu aktarılan raporda, söz konusu şokların, düşen ithalat, değer kaybeden para birimi ve artan enflasyon ile yüzde 30'a varan oranda üretimde küçülmeye neden olabileceği kaydedildi.

Raporda, yaşam standartlarında ortaya çıkan düşüşün, ülkede milyonları yoksulluğa itme tehdidi taşıdığı ve insani bir krize yol açabileceği de vurgulandı.