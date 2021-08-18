Kabil’de mahsur kalan İrem'in babası: Konsolosluk 'bir şey yapamayız’ diyor

Türkiye’de özel bir hastanede çalışan ve saç ekimi operasyonu için 20 gün önce Afganistan’ın başkenti Kabil’e giden Türkiye vatandaşları, Taliban’ın kenti ele geçirmesi sonrası mahsur kaldı.

Mahsur 5 kişilik ekip için ise Türkiye Konsolosluğu henüz hareket geçmedi.

Mahsur kalan kişilerden olan 20 yaşındaki İrem Kahraman’ın babası Mahmut Kahraman, BursaMuhalif’e yaptığı açıklamada, kızları ve mahsur kalan diğer kişiler için endişelendiklerini söyledi.

Eve sığındılar

Mahsur kalanların durumu hakkında bilgi veren Mahmut Kahraman ekibin bir eve sığındığını ve dışarı çıkmadığını söyledi. Kızının bekar ve ebeveynleri yanında olmadığı için Taliban tarafından sokağa çıkarılmadığını dile getirdi. Taliban askerlerinin günde birkaç kere eve gelip ekibi kontrol ettiğini söyleyen baba Kahraman, kontroller sırasında kızının ev içerisinde saklandığını söyledi. Baba Kahraman, Taliban’ın kızlarını çarşaf giymeye zorladığını ve ekipte bulunan erkeklerin kızlarına çarşaf alacaklarını da belirtti.

Konsolosluk ‘bir şey yapamayız’ diyor

Kızının Kabil Havaalanı’ndan kalkacak uçağa bindiğini ancak uçak mürettebatının uçağı terk ettiği için tekrar geri dönmek zorunda kaldıklarını ve Kabil’den Türkiye’ye dönemediğini söyleyen baba Kahraman, Türkiye Konsolosluğunun da kendilerinin sorularını yanıtsız bıraktığını dile getirdi. Konsolosluğu günde 15 kere aradıklarını söyleyen Kahraman, “Konsolosluk bize ‘beklemede kalın’ diyor. ABD, kendi vatandaşlarını kurtarırken Türkiye neden vatandaşlarına yardım etmiyor diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Konsolosluğa kızımın adresini verdim ancak bize ‘bir şey yapamayız’ diyorlar.” dedi.

'Can güvenliğimiz yok sesimizi duyun'

Öte yandan, Kabil'de mahsur kalan Türkiye vatandaşları, WhatsApp hattı üzerinden NTV’ye ulaştı.

Mahsur kalanlar, "Hastanede bekliyoruz ama can güvenliğimiz yok. Sesimizi duyun" diyerek yardım çağrısında bulundu.