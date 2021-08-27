Kabil Havalimanı'nda patlamalar: 170 ölü, 200'den fazla yaralı

Afganistan'da Kabil Havalimanı'nda en az iki patlama meydana geldi. İlk patlamanın havalimanının Abbey kapısında, ikinci patlamanınsa Baron Hotel yakınlarında olduğu belirtildi. Patlamalar sonrası silah sesleri de duyuldu.

Afganistan Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde CBS'nin Kabil havaalanı yakınlarındaki terör saldırısında ölenlerin sayısı en az 170'e yükseldi, ölenlerden 13'ü ABD askeri, 28'iyse Taliban militanı olarak ilgili kuvvetlerce açıklandı.

Afganistan'daki CBS muhabirinin bildirdiğine göre en az 200 kişi yaralandı.

ABD Ordusu'nun Orta Doğu ve Orta Asya'daki kolu olan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) saldırılarda 13 ABD askerinin öldüğünü ve 15 ABD askerinin yaralandığını doğruladı. Yapılan açıklamada Kabil Havalimanı'ndaki iki intihar saldırısından İŞID sorumlu tutuldu.

Reuters'e verdiği demeçte bir Taliban yetkilisi, Afganistan başkentinde meydana gelen iki intihar saldırısında en az 28 Taliban üyesinin öldüğünü söyledi ve gelecekteki saldırıları önlemek için Kabil havaalanında güvenliği artırma sözü verdi

AA Kabil'de üçüncü bir şiddetli patlama olduğunu aktardı. AFP de saatler sonra yeni bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Reuters haber ajansına göre Taliban Sözcüsü duyulan son patlama sesinin ABD tarafından yapılan kontrollü silah ve mühimmat imhasına ait olduğunu açıkladı.

ABD Büyükelçiliği bugün ülkedeki vatandaşlarına derhal havalimanını terk etmeleri çağrısı yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden daha önce yaptığı açıklamada havalimanına IŞİD saldırısı olabileceğini ileri sürmüştü.

ABD Ordusu: IŞİD tekrar saldırabilir

CENTCOM'un komutanı General Kenneth McKenzie, IŞİD'in daha fazla saldırı girişiminde bulunmasını beklediklerini açıkladı. McKenzie, ABD'nin şu anki odak noktasının başka bir saldırının olmamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

AA: Kabil'de şiddetli bir patlama daha meydana geldi

Anadolu Ajansı Kabil'de üçüncü bir patlama daha olduğunu duyurdu.

Taliban'dan saldırıya kınama

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Kabil Havalimanı'nda meydana gelen saldırıya ilişkin 'şeytani çevreler kesinlikle durdurulacak' diyerek saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İslam Emirliği, ABD kuvvetlerinin güvenlikten sorumlu olduğu bir bölgede meydana gelen Kabil havaalanındaki sivillerin bombalanmasını şiddetle kınıyor." dedi.

MSB: İki patlama oldu, birliğimizde zayiat yok

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

İkinci patlama

Fransa'nın Afganistan Büyükelçisi David Martinon da havalimanında ikinci bir patlama olduğunu duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Martinon havalimanı kapılarından uzak durma çağrısı yaptı.

Pentagon Sözcüsü Kirby de daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda Abbey Kapısı'na yakın bir mesafede bulunan Baron Hotel yakınında "en az" ikinci bir patlamada daha olduğunu teyit ettiklerini söyledi.

İngiltere: Kayıplar arasında personelimiz yok

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kabil'deki askeri ve hükümet personelinden patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.