Kabil'de İtalyan tahliye uçağının kalkışı sırasında ateş açıldı

Afganistan'da Kabil Havalimanı'nda İtalyan askeri tahliye uçağının kalkışı sırasında ateş açıldı.

Reuters haber ajansına konuşan İtalya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak olayı doğruladı, uçağın zarar görmediğini bildirdi.

Olay sırasında uçakta bulunan Sky 24TG haber kanalından Simona Vasta adlı gazeteci, uçakta 98 Afgan sivilin olduğunu ve panik yaşandığını anlattı. Açılan ateş yüzünden pilotun kaçınma manevrası yapmak zorunda kaldığını belirten Vasta, uçağın açılan ateşten isabet almadan kurtularak havalanmayı başardığını söyledi.

İtalyan haber ajansı ANSA istihbarat kaynaklarının uçağın hedef alınmadığını, havalimanı yakınında bir kamyondaki makineli tüfeklerle silahlanmış Afganlar tarafından havalimanı dışında toplanan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açıldığını ileri sürdüğünü duyurdu.

ABD'den vatandaşlarına: Derhal terk edin

Olay ABD'nin Afgnanistan'daki vatandaşlarına bir "terör saldırısı" riski nedeniyle derhal Kabil Havalimanı'nı terk etmeleri uyarısı ile İngiltere Savunma Bakan yardımcısının Kabil Havalimanı'na önümüzdeki saatlerde bir "terör saldırısı" olabileceğini söylemesinden sonra gerçekleşti. Taliban ise batılı ülkeler ile konuya ilişkin istihbarat paylaştıkları iddiasında bulunmuştu.

Halihazırda Kabil Havalimanı'nda bulunan ABD'nin Afganistan büyükelçiliği vatandaşlarına "güvenlik tehditleri" gerekçesiyle derhal Kabil Havalimanı'nı terk etmeleri uyarısında bulundu. Büyükelçilik ABD vatandaşlarından havalimanına gelmemelerini ve ABD hükümetinin talimatları dışında giriş kapılarından uzak durmalarını istedi.

İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey de "çok ciddi ve eli kulağında hayati tehditler" nedeniyle İngiltere hükümetinin vatandaşlarına Kabil Havalimanı'na gitmemelerini tavsiye ettiğini açıkladı.

Öte yandan Rusya'nın Kabil büyükelçisi Dmitriy Jirnov Kabil Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde 50 kişinin öldüğünü açıkladı.