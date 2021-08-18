Kabil Havalimanı planı 'fiilen' çöken Ankara, yeni hükümeti bekliyor

Reuters önceki gün Türk askeri yetkililere dayandırdığı haberinde Ankara'nın Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planlarını durdurduğunu ve Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu yazmıştı.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre gazeteye konuşan Türk askeri yetkililer "Türkiye’nin Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini sağlama planını iptal ettiği" haberinin doğru olmadığını belirtti.

Resmen iptal edilmese de fiilen çöktü

Haberde "Edinilen bilgiye göre Türkiye’nin havaalanına yönelik teklifi resmen iptal edilmese de bu teklifteki muhatap dağılan Afganistan hükümeti olduğu için fiilen uygulanabilirliği kalmadı. Afganistan’daki durumun netlik kazanması ve Taliban öncülüğündeki hükümetin kurulmasını bekleyen Ankara, bu ülkedeki yeni hükümetin tutumuna göre hareket edecek" denildi.

Türkiye’nin “Taliban talep ederse Kâbil Havaalanı için teknik destek verebiliriz” mesajınınsa henüz Taliban’dan bir karşılık görmediği belirtildi.

Türk askerlerinin Afganistan'da bulunmasının yasal dayanağı kalmıyor

Öte yandan halen Afganistan'da bulunan Türk askerlerinin ülkede bulunmasına izin veren tezkere, NATO misyonu kapsamında üstlenilen görevi kapsadığı için ittifak misyonunun sona ermesiyle birlikte Türk askerinin bu ülkede bulunmasının yasal dayanağı ortadan kalkacak. TBMM’de geçen yıl sonunda kabul edilen Afganistan tezkeresi, TSK unsurlarının, 18 ay süreyle “NATO’nun Afganistan’da icra etmekte olduğu Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurtdışına gönderilmesine” izin veriyor.

Afganistan hükümeti dağıldığı için NATO Misyonu’nun devamı kapsamında bir görev üstlenilmesi olanağı da bulunmuyor. Taliban’ın ülkedeki yabancı askerlerin kalmasına karşı tutumu göz önünde tutulduğunda düşük bir olasılık olarak görülse de Afganistan’da Taliban öncülüğünde kurulacak hükümetle anlaşması durumunda ise Afganistan için TBMM’de yeni bir tezkere kabul edilmesi gerekiyor. Böyle bir anlaşma olmaması durumunda ise eylül ayı itibarıyla Afganistan’da NATO’nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında bulunan Türk askerlerinin Türkiye’ye dönmesi gerekecek.

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesindeki “Türkiye’nin Barışı Koruma Harekâtlarına Katkıları” bölümünde yer alan bilgiye göre NATO’nun Kararlı Destek Misyonu’nun 2020-2021 dönemi için Afganistan’da TSK’nin toplam 648 personeli bulunuyor.