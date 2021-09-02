Kabil Havalimanı iç hat uçuşlarına Cuma günü açılacak

Katar merkezli El Cezire televizyon kanalının, Afganistan'dan bir sivil havacılık yetkilisine dayandırdığı haberine göre Kabil Havalimanı Cuma günü iç hat seferlerine açılacak.

Aynı yetkili havalimanının uluslararası uçuşlara açılmasının ise "zaman alacağını" söyledi. Afgan yetkili uçuşların başlaması için teknik bir ekibin havalimanındaki radar sistemini onarma çalışmasının sürdüğünü kaydetti.

El Cezire daha önce Katarlı bir teknik ekibin yeniden işler hale getirilmesi planlanan havalimanındaki hasarla ilgili incelemelerde bulunduğunu duyurmuştu.