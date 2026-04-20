Kabahati çocuklarda aradılar: Bornova'da öğrenciler tek tek aranarak okula alındı

Geçtiğimiz hafta önce Urfa ardından Maraş'ta yaşanan okul saldırılarından sonra hem öğretmenler iş bırakma eylemi yapmış hem de birçok veli çocuklarını okula göndermekten imtina etmişti.

Yaşanan bu sürecin ardından eğitimde yeni hafta bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara gönderilen talimat gereği dualarla ve yeni "tedbirlerle" açıldı.

İzmir’in Bornova ilçesinde kaydedilen bir görüntüyse yeni bir tartışma başlattı. Çamdibi Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu bahçe girişinde öğrencilerin tek tek üstlerinin ve çantalarının arandığı görüldü.

Savcılık kararı olmaksızın yapılan bu işlemin yasal mevzuata uygunluğu sorgulanırken, okul kapısında oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

'Çocuk psikolojisi açısından doğru değil'

Ege'de Sonsöz'e konuşan Eğitim-İş Bornova Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Çakmak, bu yöntemin hem güvenlik hem de pedagojik açıdan sakıncalı olduğunu vurguladı.

Çakmak, "Okul bahçesi dışında çocukları böyle sıraya dizmek güvenliksiz bir durum. Tek bir okulun böyle bir uygulaması olduğunu gördük. Uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çocuk psikolojisi açısından ayrıca doğru olmayan bir durum. Çocuğu suçlu gibi gösteren bir uygulama. Bu tarz uygulamaların yanlış olduğunu düşünüyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.