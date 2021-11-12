Julian Assange'ın sevgilisi Stella Moris'le hapiste evlenmesine izin verildi

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın partneri Stella Moris'le hapiste evlenmesine izin verildi. İngiltere menşeli Guardian'ın haberine göre izin Belmarsh valisi tarafından verildi.

Assange'la Moris, WikiLeaks kurucusunun Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındığı dönemde tanışmıştı.

ABD'nin savaş suçlarını teşhir etmesinin ardından Assange, İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmış, ancak Latin Amerika ülkesinde ABD yanlısı iktidar değişiminin gerçekleşmesiyle İngiltere'ye teslim edilmişti.

ABD'nin Assange'ı teslim almak için yasal işlem başlatmasının ardından kendisi 2019'dan beri Londra hapishanesinde tutuluyor.

Birkaç yıldır nişanlı olan çift, yasal işlemlere rağmen evlenmeye çalışıyor. Oğulları dört yaşındaki Gabriel ve iki yaşındaki Max İngiliz vatandaşı. Düğün için bir tarih belirlenmedi.

Moris, basına verdiği demeçte "Mantığın galip gelmesi beni rahatlattı ve umarım evliliğimize daha fazla müdahale olmaz." dedi.

Yoğun kamuoyu tepkisinin ardından Ocak ayında mahkeme Assange'ın ABD'ye teslim edilmesi yönündeki talebi reddetti, ancak Washington bir temyiz başvurusunda bulundu.

Çift, cezaevi valisi ve adalet bakanı Dominic Raab hakkında düğünün yapılmasını engellemek suçundan yasal işlem başlatıyordu.

Assange, WikiLeaks'in Irak ve Afganistan'da ABD askerlerinin işlediği savaş suçlarına ışık tutan binlerce gizli belge yayınlamasının ardından casusluk suçlamasıyla ABD tarafından aranıyor. ABD'de yargılanıp suçlu bulunursa, 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.