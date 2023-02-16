JPMorgan'ın deprem raporu: Merkez Bankası'ndan 'faiz indirimi' bekleniyor

JPMorgan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı maliyetin GSYH'nin yüzde 2,5'i, yani 25 milyar dolar seviyesinde olacağı ve bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği tahmininde bulundu.

Banka depremden etkilenen 10 ilin rakamlarını ülke ekonomisiyle oranlayarak depremin olası etkilerini paylaştı. Buna göre 10 kentin GSYH’sinin Türkiye GSYH’sine oranının yüzde 9,3’e karşılık geldiği, ülke ihracatının yüzde 8,5’ini gerçekleştirdiği, vergi gelirlerinin yüzde 5’ini oluşturduğu ve aktif istihdamın yüzde 11,1’ine sahip olduğu belirtildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, raporda 2023 ilk çeyreği için büyümenin daha zayıf geçeceği ancak yeniden inşa faaliyetlerinin başlamasıyla yılın geri kalanında toparlanmaya neden olacağı öngörüldü.

Enflasyon tahminini yükseltti

JPMorgan 2023 yılında enflasyon tahminini de yüzde 43’ten 45’e yükseltirken buna sebep olarak yüksek gıda fiyatları ve mali teşvik paketlerini gösterdi.

Bununla birlikte hükümetin bütçe açığının GSYH’ye oranının bir önceki rakam olan yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e çıkacağını öngördü.

Cari açığın daha da büyüyerek yüzde 3’e ulaşmasının beklendiği ancak uluslararası yardımların Türk Lirası üzerindeki baskıyı hafifletmesinin beklendiği kaydedildi.

'Faiz indirimi' tahmini

Banka genişlemeci mali ve kredi politikalarının da yakın vadede depremin etkilerini hafifletmesinin beklendiği belirtildi.

Öte yandan TCMB’nin gelecek haftaki para politikası toplantısında faizler 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8’e indireceğini öngördü.