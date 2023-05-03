JPMorgan'dan seçim sonrası için dolar senaryoları

JPMorgan Türkiye'de seçim sonrasında güçlü ve ılımlı ortodoks para politikaları senaryosuna göre dolar/TL'ye ilişkin iki ayrı tahmin açıkladı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, JPMorgan 14 Mayıs seçiminin ardından “ortodoks politikalara güçlü bağlılık” oluşması halinde MSCI Türkiye endeksinin dolar bazında yüzde 74 yukarı yönlü potansiyele sahip olacağını, “ortodoks politikalara ılımlı bir dönüş” yaşanması halinde yüzde 29 düşüş ihtimali ortaya çıkacağını öngördü.

JPMorgan stratejistleri David Aserkoff ve Inga Q. Galeni imzalı, 2 Mayıs tarihli raporunda, dolar/TL tahminleri “güçlü ortodoks politika” senaryosunda 25, “ılımlı ortodoks politika" senaryosunda 30 seviyesinde öngörüldü.

JPMorgan CEEMEA hisse senedi dağılım raporlarında Türkiye için nötr olmaya devam edildiği de belirtildi.

JPMorgan Nisan ayının ortasında yayımladığı notunda seçim sonrası senaryolarında ortodoks politikalara dönülse dahi yüksek volatilite nedeniyle Türk lirasında değer kaybı beklediklerini belirtmişti. Banka şirketlerin döviz talebi ve Merkez Bankası’nın rezervlerini artırma hedefi gibi etkilerle dolar/TL’de 24-25 seviyelerinin görülebileceğini bildirmişti.