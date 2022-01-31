JP Morgan'dan dolar tahmini: Zirveye ulaşacaktır

JP Morgan, Fed’in mart ayında faizleri artırmasından sonra doların değer kazanmaya devam edebileceğini belirtti.

BloombergHT'nin aktardığına göre, JP Morgan Kur Strateji Direktörü Daniel Hui, doların yükselmesi için daha alan bulunduğunu belirterek, "Piyasalar hala fiyat keşfi modundalar. Dolar büyük ihtimalle Fed faiz artırımdan 1-2 ay sonra zirveye ulaşacaktır" dedi.

Piyasaların Fed’i yakalamaya çalıştığını çünkü şu anki döngünün daha önce hiç görülmediğini ifade eden Hui, "Fed salgından kaynaklanan tedarik sorunları çözüldüğünde fiyat baskısının azalmasını bekliyor ama son zamanlarda bunun beklenenden uzun süreceğini düşünmeye başladı" diye konuştu.