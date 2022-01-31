FED tahmini: 5 faiz artırımı yapılacak

Goldman Sachs ekonomistleri David Mericle ve Jant Hatzius tarafından kaleme alınan yatırımcı notuna göre, FED'den mart ve mayıs aylarında faiz artırımı beklendiği, bilançonun daraltılmasına da haziran ayında başlanacağının öngörüldüğü vurgulandı.

Mericle ve Hatzius'un yatırımcı notuna göre, temmuz ve eylül aylarında da faiz artırımı beklendiği vurgulanırken, yılın son faiz artırımının ise aralık ayında yapılacağı öngörüldü.

2022 yılında faiz aralığı hedefinin yüzde 1,25 ile 1,50 seviyesine çıkarılacağının öngörüldüğü notta, 2024 yılındaki faiz oranının ise 2,50 ile 2,75 seviyesine ulaşacağı tahmin edildi.