FED'den faiz kararı: Mart'tan itibaren artırılacak

ABD Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini yüzde 0-0.25 aralığında tuttu.

Karar metninde, faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilerek, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği kaydedildi.

Fed’in 16 Mart toplantısında ilk faiz artışını yapması ve bu yıl toplamda 4 kez faiz artırması bekleniyor.

Fed kararı sonrası ABD borsalarında yüzde 2 yükselişler gözlenirken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,79'a çıktı.

Euro/Dolar 1.1280 seviyesinde, spot altın yüzde 1 düşüşle 1.830'a indi.

Dolar/TL 13.55 ve Euro/TL 15.30 seviyelerinde yer alıyor.