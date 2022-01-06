JP Morgan Türkiye için yeni enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye'nin ekonomik teorisinin geri teptiğini belirten JP Morgan, enflasyonun 2000 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığına işaret etti.

Foreks'in haberine göre, JP Morgan'ın Gelişmekte olan Piyasalar Ekonomi ve Politika Araştırmaları bölümünden Yarkın Cebeci dün yayımladığı raporda, Aralık ayı verilerinin ardından Türkiye için 2022 ve 2023 yılı enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi.

"Enflasyonun Mayıs ayında yüzde 55 seviyesinde tepe yapmasını, Kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalmasını ve 2022 yılı sonunda yüzde 35'e düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanan Cebeci, 2023 yılı sonu için enflasyon tahminini de yüzde 15'e revize ettiklerini vurguladı. Cebeci, bu tahminler için risklerin hala yukarı yönlü olduğunu ve 2023 yılı enflasyon tahmininin gerçekleşmesinin Haziran 2023'de yapılacak seçimlerin sonuçlarına ve 2023 yılı başlarında para politikasında sıkılaştırma uygulanmasına bağlı olduğunu söyledi.