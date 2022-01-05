Gelecek Partili Selçuk Özdağ: İBB'ye dair iddianame duyumları geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan "terör soruşturmasıyla" ilgili tartışmalar sürerken Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında İBB hakkında iddianame hazırlandığını iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TELE1’de katıldığı programda İBB’ye yönelik 'terör' soruşturmasını değerlendirdi. Özdağ, "İBB ile ilgili iddianame yazıldığını tahmin ediyorum, kulağıma da duyumlar geliyor. Oraya kayyum atanmayacak zaten, İBB meclis üyeleri arasında seçim yapılacak" dedi.

Özdağ, "İBB ile ilgili iddianame yazıldığını tahmin ediyorum, kulağıma da duyumlar geliyor. Oraya kayyum atanmayacak zaten, İBB meclis üyeleri arasında seçim yapılacak. Burada hukuktan bahsetmenin anlamı var mı?” diye konuştu.