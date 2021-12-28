İBB'den Göksu’ya Kiptaş yanıtı: 6539 kişi değil 266 kişi çalışıyor

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapmış ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “İBB’de 13 bin 353 kişiyi işinden ettin ve partizanca, adaletsiz bir şekilde de 45 bin 29 kişiyi işe aldın” ifadelerini kullanmıştı. Göksu işe alım bilgilerini de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verisine dayandırmıştı.

'Cumhurbaşkanını yanıltan verilerin mimarı bir kez daha kendini ifşa etmiştir'

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Göksu’nun videoda elinde tuttuğu belgeleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Hazırladığı videoda ‘Çalışma Bakanlığı verisine göre İBB'de 45 bin kişi işe alındı’ diyen kişinin ‘resmi evrakı’ ektedir, gördüğünüz gibi basit bir çıktı.

Cumhurbaşkanını yanıltan verilerin mimarı bir kez daha kendini ifşa etmiştir. Not: KİPTAŞ binasına 6539 kişi sığmaz.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da "Kiptaş’ın 266 çalışanı var! 24.5 kat yanlış hesap yapanların, yürüttüğümüz projelerdeki sayıya "0" demesi normal" açıklamasında bulundu.