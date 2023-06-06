JP Morgan: Merkez Bankası ilk toplantıda faizi 16,5 puan artırabilir

ABD merkezli banka JP Morgan Chase'in ekonomistleri, 22 Haziran'da yapılacak toplantıda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyelerinin faizi yükselteceğini öngörüyor.

JP Morgan'a göre politika faizinin yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e çıkarılması olasılıklar dahilinde.

Araştırma notunda "Bu artırım ile birlikte daha küçük faiz artırımlarının devam edebileceğine işaret eden bir ileri dönük yönlendirmede olabilir" denildi. Banka, yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 olacağı tahminini de sürdürdü.

Mart 2021'den bu yana faiz artırılmıyor

Merkez Bankası'nın son faiz artırımı Naci Ağbal döneminde Mart 2021'de alınmıştı. Politika faizinin yüzde 19'a çıkarılmasının ardından iktidara yakın gazeteler "Bu operasyonu kimin adına çektiniz" manşetiyle çıkmış, Ağbal ise bir kararname ile görevden alınmıştı. Türk Lirası, Ağbal'ın görevden alınması sonrasında dolar karşısında düşüşe geçmişti.

Ağbal yerine getirilen mevcut Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınması bekleniyor. Reuters'ın haberine göre Kavcıoğlu yerine "birkaç" isim düşünülmesine rağmen dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşen Hafize Gaye Erkan'ın yeni başkanı olarak atacağı tahmin ediliyor.