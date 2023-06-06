TL döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.
Avro bu sabah saatleri itibariyle 23,20'yi bulurken, dolar ise 21,45'den işlem görüyor.
Gram altın 1387 liraya çıkarken, 1400'e doğru ilerliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Avro 23, dolar 21,45'i geçti
Dolar ve avroda artış sürüyor. Avro 23'ü geçerek yeni bir rekor kırdı.
Haber Merkezi
TL döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.
Avro bu sabah saatleri itibariyle 23,20'yi bulurken, dolar ise 21,45'den işlem görüyor.
Gram altın 1387 liraya çıkarken, 1400'e doğru ilerliyor.