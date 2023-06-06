Motorine zam geliyor

Motorine 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor.

Haber Merkezi

Motorinin litre fiyatına 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor. 

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.28 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19.38 liradan satılıyor.

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