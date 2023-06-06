Motorinin litre fiyatına 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.28 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19.38 liradan satılıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine zam geliyor
Motorine 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor.
Haber Merkezi
Motorinin litre fiyatına 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.28 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19.38 liradan satılıyor.