José Martí Küba Dostluk Derneği, "Küba yola devam ediyor!" başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Küba ekonomisini boğmayı, Küba halkını açlık ve sefalete sürüklemeyi ve tüm bunlardan sosyalizmi sorumlu tutup halkı sisteme karşı isyan ettirmeyi amaçlayan abluka uygulaması pandemi döneminde daha da sıkılaştırıldı. Ancak tüm bu alçakça saldırılara, yaşanan tüm zorluklara karşın sosyalist Küba yola büyük bir umut, özgüven ve gururla devam ediyor!" denildi.

Küba'nın dünyada tüm çocuklarını aşılayabilen, hem de kendi ulusal aşısıyla aşılayabilen biricik ülke konumunda olduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Küba yola devam ediyor!

Küba, ABD’nin “arka bahçe” muamelesi yaptığı Latin Amerika’da gerçekleşen ilk sosyalist devrime imza attı. Burnunun dibinde gerçekleşen devrimle şaşkına dönen ABD, Küba toprakları üzerindeki nüfuzunu kaybetmiş olmanın verdiği hınçla bu küçük ada ülkesine karşı tarihin en uzun ablukasını başlattı.

Altmış yıldır aralıksız şekilde devam eden abluka, Küba’nın üçüncü ülkelerle ticaret yapmasını, ülke için hayati önem taşıyan petrole, gıdaya ve tıbbi ürünlere erişimini engelliyor. Birleşmiş Milletler tarafından soykırım suçu olarak nitelenen abluka uygulaması nedeniyle bugüne dek Küba ulusal ekonomisi yüz milyarlarca dolarlık zarara uğradı; gerekli gıda, ilaç ve tıbbi teknolojiye ulaşamayan on binlerce Küba yurttaşı hayatını kaybetti.

Küba ekonomisini boğmayı, Küba halkını açlık ve sefalete sürüklemeyi ve tüm bunlardan sosyalizmi sorumlu tutup halkı sisteme karşı isyan ettirmeyi amaçlayan abluka uygulaması pandemi döneminde daha da sıkılaştırıldı. Donald Trump’ın giderayak uygulamaya soktuğu, Küba’nın dış dünyayla olan temasını önlemeyi hedefleyen 243 yeni tedbir Joe Biden hükümeti tarafından devralınarak pandemi döneminde de sürdürüldü. Pandemi döneminde turizm gelirleri başta olmak üzere en önemli gelir kalemlerinden mahrum kalan Küba’nın temel ihtiyaç maddelerini sağlamak konusunda yaşadığı zorluklar abluka nedeniyle katmerlendi.

Ancak tüm bu alçakça saldırılara, yaşanan tüm zorluklara karşın sosyalist Küba yola büyük bir umut, özgüven ve gururla devam ediyor!

Halkın sağlığını her şeyin üzerine koyan Küba, pandemi döneminde tüm kaynaklarını aşı geliştirmeye yönlendirerek beş ayrı aşı çalışması yürüttü ve bunlardan üçünü gerekli klinik çalışmaları tamamlayarak kullanıma soktu. Bugün dünyada nüfusunu en yüksek oranda aşılayan ülke olma onurunu taşıyan Küba, bu sayede pandemiye bağlı günlük kayıp sayılarını tek haneli rakamlara çekmiş durumda.

Ayrıca Küba, bugün dünyada tüm çocuklarını aşılayabilen, hem de kendi ulusal aşısıyla aşılayabilen biricik ülke konumunda. Bu sayede çocukların yalnızca sağlığını değil, eğitimini de garanti altına alan Küba, yeni okul dönemine kapanma korkusundan uzak, neşe ve güvenle başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Pandemi boyunca onlarca ülkeye sağlık ekibi yollayarak pandemiyle mücadeleye katkıda bulunan Küba, ürettiği aşıyı diğer düşük gelirli ülkelerle paylaşma sözü de vermişti. Sözünü tutan ve hemen her gün yeni bir ülkeyle aşı anlaşması imzalayan Küba, piyasadaki aşılara erişemeyen çok sayıda ülke halkına umut olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Ve Küba, çocuklar dâhil olmak üzere halkının hemen tamamını aşılamış olmanın verdiği güvenle yarından itibaren sınırlarını yeniden turizme açıyor. Adayı ziyaret edecek turistlere Küba’nın doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini yaşama imkânı sunacak olan bu gelişme, aynı zamanda Küba ekonomisinin hızla güç kazanmasını sağlayacak.

Tüm bu kazanımlar, ABD’nin Küba’da parayla beslediği “muhalifler” aracılığıyla isyan çıkarma ve istikrarsızlık yaratma çabalarının ortasında gerçekleşti. ABD’nin planlarını alt eden ve Küba’yı en zor koşullarda dahi ileri taşıyan şey, Küba halkının birlik olması, devrime sahip çıkması, umut ve dayanışma içinde mücadeleye devam etmesi oldu.

Küba yola devam ediyor; Küba kazanacak!

Kahrolsun Abluka!

Yaşasın Sosyalist Küba!

José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu"