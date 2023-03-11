'Jorge Jesus paylaşılan ses kaydını doğruladı' iddiası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz'den A Bola'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum" demiş, bu açıklamanın doğru olup olmadığı tartışması sürerken açıklamanın ses kaydı olduğu belirtilen bir kayıt paylaşılmıştı.

Söz konusu haberlerin ardından Sabah gazetesinin Jorge Jesus'a yönelttiği "Sözleriniz doğru mu, bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna Jorge Jesus, "Mayıs'ta sözleşmemin bittiğini zaten bütün dünya biliyor" yanıtını verdi.