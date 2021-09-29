Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu

Japonya'da iktidar partisi Liberal Demokratik Parti'nin liderliğine ülkenin eski dışişleri bakanlarından Fumio Kişida seçildi.
64 yaşındaki Fumio Kişida'nın Pazartesi günü Japonya Parlamentosu'nda yapılacak özel oturumun ardından başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.
Yoşihide Suga, Eylül 2020'de Şinzo Abe'den devraldığı başbakanlık görevini bir yılı geçmeden bırakma kararı almıştı. Suga'nın istifa kararı pandemiyle mücadelede başarısız görülen hükümete destekteki düşüşün ardından gelmişti.
Japonya'da 17 Ekim'de erken seçim yapılması planlanıyor.