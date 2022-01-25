Japonya'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ‘ülkeyi acilen terk edin’ çağrısı

Beyaz Saray'ın dün yaptığı çağrının ardından, Japonya da Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde bir çağrıda bulundu.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Matsuno, bölgedeki durumu gergin bulduklarını belirterek "Japonya, bölgedeki duruma göre uygun önlemleri alacak. Ukrayna'daki vatandaşlarımızı ülkeyi acilen terk etmeye çağırıyoruz" dedi.

‘Bölgedeki gerilim yükselmiş durumda’

Sputnik’te yer alan habere göre, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, bölgedeki gerilimin Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması nedeniyle yükseldiğini savundu.

Hayashi, "Ukrayna'daki duruma müdahil olan ülkeler diplomatik çabalar sarf ediyor ancak durum hızla değişebilir" ifadelerini kullandı.