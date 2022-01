Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırma ihtimali var

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya "her an" bir saldırıda bulunmaya hazır olduğunu öne sürdü ve ABD'nin yanıtının "tüm seçenekleri içereceğini" söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'yla Rusya arasında bir savaşın olması durumunda "masada her seçeneğin olduğunu" söyledi.

"Artık Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırı başlatabileceği bir aşamadayız" diyen Psaki, "Ukrayna'yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Cuma günü Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Ukrayna gündemini görüşmesi bekleniyor.

Blinken, Kiev'e desteği sergilemek amacıyla Ukrayna'ya bir gezi düzenlemekte.