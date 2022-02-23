Japonya’dan Rusya'ya yaptırım kararı

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız ülkeler olarak tanıma ve bölgeye asker sevkiyatı yapma kararının ardından Moskova'ya uygulanacak yaptırımlar açıklanmaya devam ediyor.

Japonya hükümeti de Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıyarak buralara asker konuşlandırma kararı alan Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım uygulayacağını açıkladı.

'Rusya'yı diplomasi yoluna dönmeye çağırıyoruz'

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Donetsk ve Lugansk bölgelerine ve Rusya'ya karşı bir yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Bu kapsamda Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin yer aldığı bölgelere ihracat ve ithalat yasağı getirileceğini belirten Kishida, ayrıca Japonya’nın yeni Rus devlet tahvillerinin ticaretini yasaklayacağını söyledi.

Donetsk ve Lugansk bölgelerinden gelecek resmi yetkililere yönelik vize ambargosu uygulanacağını belirten Kishida, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı. Kishida "Rusya'yı bu krizi diplomasi yoluyla aşmaya yönelik verilen çabalara geri dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya yaptırım sinyali vermişti

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ve bölgeye asker konuşlandırma kararı almasının ardından dünyada gerilim yükselmiş, ABD Başkanı Joe Biden olayı "Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlangıcı" olarak nitelendirmiş ve yaptırım kararları alınmıştı.

Japonya hükümeti ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Tokyo'nun yaptırımlar da dahil olmak üzere verilecek tepki konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğini vurgulanıştı. (İHA)