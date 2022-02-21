Japonya Başbakanı'ndan 'yeni kapitalizm' çıkışı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida mevcut kapitalist sisteme ilişkin eleştirilerini sıraladı.

Başbakan Kishida, henüz detayları açıklanmayan 'yeni kapitalizm' politikalarıyla ilgili mesajlar verirken, mevcut durumun sorgulanması gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Kishida, tüm paydaşlara ait olmadığı sürece mevcut kapitalizmin sürdürülebilir olmayacağını ifade etti.

Yaptığı açıklamada Kishida, "Bu bakış açısına göre, büyümenin avantajlarının paydaşlara gitmesini kabul etmek ve bu durumu sorgulamak oldukça önemli" diye konuştu.

Kishida'nın yeni politikalarına ilişkin detaylar henüz açıklanmazken bazı isimlere göre bu politikaların hisse senedi fiyatlamaları için negatif etki potansiyeli bulunuyor.

Öte yandan ekim ayında göreve gelen Kishida, sermaye piyasaları kaynaklı gelirlerin vergilendirilmesi ve hisse geri alımlarına yönelik esasların belirlenmesine yönelik verdiği mesajlarla piyasaların dikkatini çekmişti.