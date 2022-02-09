Japonya’dan Avrupa’ya doğalgaz hamlesi

Japonya'nın, Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle Avrupa'ya doğalgaz desteği vereceği bildirildi.

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Japonya'nın Rusya-Ukrayna krizinin bölgedeki enerji güvenliğini riske atması nedeniyle sıvılaştırılmış doğalgaz rezervlerinin bir kısmını Avrupa'ya sağlamayı planladığını bildirildi.

Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Tokyo yönetimi, Moskova-Kiev arasında artan gerilimin bölgedeki enerji güvenliğini riske atması nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz rezervlerinin bir kısmını Avrupa'ya sağlamayı planlıyor. Önemli bir LNG ithalatçısı olan Japonya'nın Avrupa ülkelerine yardım etmeden önce kendi ihtiyacı için yeterli arzı güvence altına almayı planladığı da belirtildi.

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