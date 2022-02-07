AB, Rus gazına alternatif arıyor: Gözler Azerbaycan'a çevrildi

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya dışındaki kaynaklardan gaz temin etme arayışı devam ediyor. AB yetkilileri, Rusya tarafından gerçekleştirilebilecek olası gaz kesintisi durumunda acil durum planları hazırlamaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği Enerji Komiseri Kadri Simson, bu amaçla Azerbaycan’a ziyarette bulundu.

AB yetkilisi Simson, Azerbaycan’dan daha fazla doğalgaz arzı olasılığını değerlendiklerini belirtti. AB Enerji Komiseri Simson'ın, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ile görüştüğü kaydedildi. Ancak Azerbaycan’ın daha fazla gaz üretme ve ihraç etme kapasitesi sınırlı olduğu belirtiliyor.

Kadri Simson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Koridoru toplantısı çerçevesinde Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile de bir araya geldiği söyledi.

Reuters’in haberine göre, AB yetkilisi Simson, geçtiğimiz cuma günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlediği basın toplantısında, AB’nin Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Azerbaycan’dan Avrupa’ya gaz ihracatını artırmasını umut ettiklerini söyledi. AB Enerji Komiseri, TAP’ın doğalgaz arz kapasitesinin 8 milyar metreküpten, 10 milyar metreküpe yükseltilmesini beklediklerini kaydetti.

Azerbaycan’dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl toplamda 19 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildiği belirtildi. 19 milyar metreküpün 8,5 milyarı ise Türkiye’ye ulaştırılıyor. Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şahdeniz sahasından çıkardığı doğalgazı Gürcistan, Türkiye ve Yunanistan üzerinden AB’ye taşıyan Güney Gaz Koridoru, 2020 yılında faaliyete geçmişti.

Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla Avrupa’ya son aylarda Rusya’dan daha düşük seviyede doğalgaz geldiği ifade ediliyor. Rusya, AB’nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor.

Financial Times’ın kaynaklarına göre, AB yetkilileri, ABD ile bu hafta içerisinde doğalgaz sevkıyatı üzerine toplantı düzenleyecek. AB’nin ayrıca doğalgaz tedarik kaynaklarını genişletmek için Nijerya ile de temasa geçmesi bekleniyor.