Japonya'da yoğun kar nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi

Ülkenin kuzey ve batı illerinde kar etkisini gösteriyor.

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Japonya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Ülkenin en büyük iki havayolu şirketi, ANA Holdings ve Japan Airlines, iptallerin 7 binden fazla kişiyi etkilediğini söyledi.

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