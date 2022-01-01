Japonya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi.
Ülkenin en büyük iki havayolu şirketi, ANA Holdings ve Japan Airlines, iptallerin 7 binden fazla kişiyi etkilediğini söyledi.
Hasibe Çelebi - Beyoğlu KDK
Haber Merkezi
Japonya'da yoğun kar nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi
Ülkenin kuzey ve batı illerinde kar etkisini gösteriyor.
Dış Haberler
Japonya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi.
Ülkenin en büyük iki havayolu şirketi, ANA Holdings ve Japan Airlines, iptallerin 7 binden fazla kişiyi etkilediğini söyledi.