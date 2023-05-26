Japonya'da silahlı saldırı: 4 kişi öldü, yerel meclis sözcüsünün oğlu gözaltında

Japonya'da iki sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polisin öldüğü, saldırının zanlısının gözaltına alındığı belirtildi.

Japonya'daki Nakano Eyalet Valiliği'nin açıklamasına göre dün gece, kuzeydeki Nakano kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki sivil öldü.

Eyalet Valiliği'ne bağlı emniyet güçlerine bir sivile bıçaklı saldırı düzenlendiği ihbarı yapılması üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi, saldırıda bir sivil öldü.

Polis, "ateşli silah ve bıçak taşıyan saldırganın kaçtığını" duyururken, bölge halkından evlerinde kalmaları talep edildi.

Olay yeri çevresindeki 300 metrekarelik alan "tahliye bölgesi" ilan edildi.

Kamuflaj kıyafetli, güneş gözlüklü, maskeli ve şapkalı saldırganın bir binaya sığındığı aktarıldı.

Saldırganın kaçarken yaraladığı bir sivil daha hayatını kaybetti.

Eyalet polisine göre gece saatlerinde saldırganla girilen çatışmada 2 polis öldü.

Saldırıları düzenlediğinden şüphelenilen kişinin, Nakano Yerel Meclisi Sözcüsü Aoki Masamiçi'nin en büyük oğlu, 31 yaşındaki Aoki Masanori olduğu saptandı.

Polis takibi sonrası zanlının sığındığı evin, babası Aoki'nin evi olduğu saptandı ve bölge emniyet çemberine alındı.

Zanlının bu sabah yerel saatle 04.30'da gözaltına alındığı açıklandı. (AA)