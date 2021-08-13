Japonya'da sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişi tahliye ediliyor

NHK TV kanalının Cuma günü bildirdiğine göre, Japon makamları toprak kayması ve ani sel tehdidine neden olan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle yaklaşık 2.99 milyon insan için tahliye talimatları yayınladı.

Bu talimatların güneybatı ve batı Japonya sakinlerine gönderildiği vurgulanıyor. Bu bölgelerin Cumartesi geç saatlere kadar şiddetli yağmura maruz kalması ve toplam yağış seviyesinin 300 mm'ye ulaşması bekleniyor.

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde aralıklı sağanak yağışlar yaşanırken yetkililer, vatandaşları olası heyelan ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor. Japonya Meteoroloji Ajansı, yoğun yağmur bulutlarının Kyuşu ve Çugoku bölgelerine ara sıra sağanak yağışlar getirdiğini söylüyor.

Perşembe sabahı erken saatlerde bazı şehirlerde bir saatlik süre içinde 50 milimetreden fazla yağış kaydedildi. Nagazaki, Saga, Kumamoto ve Kagoşima eyaletlerinin bazı bölümleri için toprak kayması uyarıları yapıldı.

Hiroşima ve Akitakata şehirlerinin yanı sıra Kitahiroşima Kasabası çevresindeki bölgeleriyse, üç saat içinde 170 milimetreye kadar yağış aldı.