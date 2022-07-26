Japonya’da maymunlar 42 kişiyi yaraladı, polislere bayıltıcı tabanca dağıtıldı

Japonya’nın Yamaguçi kentinde gerçekleşen maymun saldırıları sonucunda aralarında çocuklar ve yaşlıların da olduğu 42 kişi yaralandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, saldırıların Japon makakları tarafından gerçekleştirildiği aktarılıyor.

Makaklar, Japonya’nın büyük kısmında görülse de bu tip saldırılar nadiren görülüyor.

Adını açıklamak istemeyen bir belediye yetkilisi “Bu kadar kısa sürede bu kadar çok saldırı görmemiştik. Başta çocuklar ve kadınları hedef alıyorlardı, ardından yaşlılara ve yetişkin erkeklere de saldırmaya başladılar” dedi.

Temmuz başındaki ilk vakaların ardından saldırgan maymunları yakalamak için tuzaklar kurulsa da bir işe yaramadı.

Yetkililer saldırıların arkasında tek bir maymunun mu yoksa bir maymun çetesinin mi olduğunu da ortaya çıkaramadı.

Yerel basına göre saldırıya uğrayanların bir kısmı boyunları, bacakları, elleri veya karınlarından ısırılırken bir kısmının da derileri çizik içinde kaldı.

Maymunların pencere ve kapıları açarak evlere ve anaokullarına da girdiği, binaların içindeki küçük çocukları yaraladığı aktarılıyor.

Sayıları artıyor

Bir zamanlar sayıları azalan ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan makaklar artık sayıca çoklar.

Yamagata Üniversitesi’nden araştırmacılar makakların sayısının artmasının, insanlarla ciddi çatışmalara girmelerini tetiklediğini belirtiyor.

Araştırmacılara göre insanlarla makakların yaşam alanları arasındaki mesafenin azalması bu tip olayları kaçınılmaz kılıyor.

Makaklara yönelik kültürel tutumdaki değişim, insan davranışlarının değişmesi ve orman koşullarının farklılaşması da olası diğer nedenler arasında gösteriliyor.