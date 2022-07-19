'Tırtıl istilası'na ilişkin bakanlıktan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekirdağ ve çevresindeki ayçiçek tarlalarının tırtıl istilasına uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama şöyle:

'Rekolte kaybı olmayacak'

“Trakya Bölgesi ayçiçeği üretim alanlarının yaklaşık yüzde 4'ünde görülen ‘Çayır Tırtılı Zararlısı' ile etkin bir şekilde mücadele yürütülmektedir. Zararlının tespit edilmesinden itibaren yer aletleri yanında insansız hava araçları (İHA) ile ilaçlama çalışmaları başlatılmış ve ürün kaybı yaşanmasının önüne geçilmiştir.

Bitkisel üretimin yanında çevre ve insan sağlığını koruyacak şekilde hassasiyetle yürütülen mücadele çalışmalarında, Bakanlığımızın tüm birimleri sahada her an çiftçilerimizin yanındadır.

Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana başta olmak üzere ülke genelinde 61 ilimizde ayçiçeği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Belli bölgelerde sınırlı alanlarda görülen ‘Çayır Tırtılı Zararlısı' kaynaklı önemli bir rekolte kaybı beklenmemektedir.

Ayçiçeğinde bir önceki yıla göre yüzde 6 üretim artışı ile 2 milyon 550 bin ton rekolte öngörülmektedir.”