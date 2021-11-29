Japonya yeni varyant nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı

Koronavirüs pandemisinde yeni tespit edilen Omikron varyantı nedeniyle İsrail'den sonra Japonya da yabancıların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida gazetecilere yaptığı açıklamada "30 Kasım'dan itibaren dünya genelinden yabancıların girişini yasaklayacağız" dedi.

Pandemi süresince Japonya vatandaşı olmayanların ülkeye girişlerine katı kurallar getiren Japonya, bu kuralları Kasım ayı başında esneterek kısa süreli iş seyahati yapacaklara, yabancı öğrencilere ve turistler haricinde vizesi olanlara giriş izni vermişti.

Tokyo hükümeti son olarak Güney Afrika, Namibya, Lesotho, Esvatini, Zimbabve, Botsvana, Zambiya, Malavi ve Mozambik'ten ülkeye girişlerine izin verilenlere 10 gün karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Japonya Başbakanı Kişida bugün yaptığı açıklamada varyantın görüldüğü diğer 14 ülkeden gelenlere de karantina uygulanacağını belirtti.

Japonya'nın "diğer ülkelere göre Omikron varyantına karşı daha güçlü bir konumda" olduğunu söyleyen Kişida gönüllü maske takma ve risk davranışlarından gönüllü olarak kaçınma çağrısında bulundu.

Japonya'da pandemi boyunca toplam 18 bin 300 Covid-19 vakası görülürken, sert kapanma önlemlerinin alınmadığı ülkede toplam nüfusun yüzde 76,5'i aşılanmış durumda.

Omikron varyantının henüz görülmediği Japonya'da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Namibya'dan gelen ve koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir kişinin bu varyant ile enfekte olup olmadığını inceliyor.

Sıkı sınır önlemlerinin "durumun tam olarak anlaşılmadığı bir zamanda fazla temkinli" olduğu için eleştirilebileceğini söyleyen Japonya Başbakanı "Bu konuda tüm sorumluluğu alıyorum" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dün yapılan açıklamada Omikron varyantının daha bulaşıcı olduğu ya da daha ağır hastalığa yol açtığı konusunda henüz bir bilgi bulunmadığı belirtilerek ülkelere sınırlarını kapatmamaları çağrısı yapılmıştı.

DSÖ'den daha sonra yapılan açıklamada Omikron varyantının küresel riski "çok yüksek" olarak nitelendi ancak sınırları kapatmama çağrısı yinelendi.