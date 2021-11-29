Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant ‘Omikron’ riskini ‘çok yüksek’ seviyesine çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı 'Omikron'un küresel riskini ‘çok yüksek’ olarak gördüklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün dünya genelinde bir endişeye yol açan yeni varyantı Omikron ile ilgili olarak 194 üye ülkeye teknik bilgilendirme yaptı.

DSÖ tarafından yapılan bilgilendirmede, küresel çapta yayılması ihtimalinin ve varyantla ilgili küresel riskin çok yüksek olduğunun altını çizen DSÖ yetkilileri, varyantın özelliklerine bağlı olarak ileride büyük vaka artışları yaşanabileceği, bunun da ciddi sonuçları olabileceği uyarısı yaptı.

Üye ülkeleri ilk Omikron vakalarını bildirmeye çağıran DSÖ, yüksek risk grubundakileri aşılama hızının artırılması gerektiğinin de altını çizdi.

Öte yandan, seyahat engelleri ve sınırların kapatılmasını yanlış bulduğunu bir kez daha dile getiren yetkililer, ülkelerden bu konuda riske dayalı bir yaklaşım benimsemelerini istedi.

DSÖ, kısa süre önce yaptığı ilk tespitlerde, bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar etkileme potansiyelinin bulunduğunu açıklamış ve varyantın özelliklerini tam olarak anlamanın birkaç hafta sürebileceğini duyurmuştu.